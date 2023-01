Overkill: Nowa płyta "Scorched" w szczegółach

"Scorched" będzie 20. longplayem Overkill, którego początki sięgają roku 1980. Następca płyty "The Wings Of War" (2019 r.) będzie mieć swą premierę 14 kwietnia nakładem Nuclear Blast Records (m.in. w wersji CD, cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy).

Nowy album weteranów thrashu z Nowego Jorku / New Jersey zmiksował brytyjski producent Colin Richardson we współpracy z inżynierem dźwięku Chrisem Clancym. Za produkcję wokali odpowiadał Johnny Rodd, a za mastering Maor Appelbaum. Okładkę zaprojektował uznany kalifornijski artysta Travis Smith.

Reklama

W piątek, 27 stycznia, Overkill wypuścili pierwszy singel z płyty "Scorched". Premierowej kompozycji "The Surgeon" możecie posłuchać poniżej:

Clip Overkill The Surgeon (OFFICIAL VISUALIZER)

Oto program albumu "Scorched":

1. "Scorched"

2. "Goin' Home"

3. "The Surgeon"

4. "Twist Of The Wick"

5. "Wicked Place"

6. "Won't Be Comin Back"

7. "Fever"

8. "Harder They Fall"

9. "Know Her Name"

10. "Bag O' Bones".