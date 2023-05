Outer Heaven z albumem "Infinite Psychic Depths". Zobacz teledysk "Rotting Stone / D.M.T."

Pierwszą od pięciu lat płytę deathmetalowego kwintetu z Pensylwanii zarejestrowano pod okiem Ryana Reeda. Miks i mastering w swoim studiu Earhemmer wykonał Greg Wilkinson, aktualny basista Autopsy i muzyk znany z m.in. Brainoil, Deathgrave i Static Abyss.

Na następcy debiutu "Realms Of Eternal Decay" (2018 r.) usłyszymy w charakterze gości trzech amerykańskich wokalistów: J.R. Hayesa z Pig Destroyer, Steve'a Tuckera z Morbid Angel i Aleksa Jonesa z Undeath. W utworze "Rotting Stone / D.M.T." na gitarze prowadzącej zagrał gościnnie Dave Suzuki, były członek legendarnej grupy Vital Remains.

Debiut Outer Heaven (nowa płyta "Realms Of Eternal Decay")



Album "Infinite Psychic Depths" trafi do sprzedaży 21 lipca nakładem Relapse Records. Uznana wytwórnia z Filadelfii szykuje pełen wachlarz edycji, w tym wersję CD, winyl i kasetę oraz odsłonę cyfrową.

Opublikowany właśnie teledysk do premierowej kompozycji "Rotting Stone / D.M.T." Outer Heaven możecie zobaczyć poniżej:

Clip Outer Heaven Rotting Stone / D.M.T.

Outer Heaven - szczegóły albumu "Infinite Psychic Depths" (tracklista):

1. "Soul Remnants"

2. "Pillars Of Dust"

3. "Fragmented Suspension"

4. "Drained Of Life"

5. "Liquified Mind"

6. "Unspeakable Aura"

7. "Rotting Stone / D.M.T."

8. "Starcrusher"

9. "Pallasite Chambers"

10. "Warped Transcendence"

11. "From Nothingness To Eternity".