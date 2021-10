Otargos: Szczegóły premiery albumu "Fleshborer Soulflayer"

"Fleshborer Soulflayer", siódmy album kwartetu z Bordeaux, nagrano w studiu Vamacara, gdzie za konsoletą zasiadł Nicolas Williart.

Autorem okładki pierwszej od sześciu lat płyty Francuzów jest Emmanuel "Manu" Pliszke, basista Otargos.

Nowy materiał zespołu będzie mieć swą premierę 10 grudnia nakładem francuskiej wytwórni XenoKorp (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo, limitowany boks).

Z opublikowanym właśnie numerem "Larva Venom" Otargos możecie się zapoznać poniżej:

Wideo OTARGOS "Larva Venom" [Official Audio]

Sprawdźcie także wypuszczony we wrześniu wideoklip do kompozycji "Incursion Of Chaos":

Clip Incursion of Chaos

Na płycie "Fleshborer Soulflayer" usłyszymy 11 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Rise Of The Abomination"

2. "Incursion Of Chaos"

3. "Xenos"

4. "Blessed By Pestilence"

5. "Fleshborer Soulflayer"

6. "Navigator"

7. "Larva Venom"

8. "Daemonfire"

9. "Cyclones Of Steel"

10. "Sentinel"

11. "Warp".