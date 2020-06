Ossuary Anex: Nowa płyta "Obscurantism Apogee"

Deathmetalowcy z rosyjskiego Ossuary Anex przygotowali trzeci album.

Album "Obscurantism Apogee" trafi na rynek 22 września w barwach hiszpańskiej Xtreem Music (CD, cyfrowo).



W powstaniu nowej płyty Ossuary Anex mieli także swój udział dwaj wokaliści: Dave Rotten z Avulsed (a także właściciel Xtreem Music) i znany z Internal Bleeding Frank Rini.



Okładkę trzeciego longplay kwintetu z Baszkirii zaprojektował rosyjski artysta Vladimir "Smerdulak" Chebakov.

Nowego utworu "Firestorm" Ossuary Anex możecie posłuchać poniżej:

Oto program albumu "Obscurantism Apogee":

1. "Contempt Of God"

2. "Firestorm"

3. "Obscurantism Apogee"

4. "Revelation (Apocalypsis Ioannis)"

5. "Path To Golgotha"

6. "We Are The Antichrist"

7. "According To Their Deeds"

8. "The Beyond-Man"

9. "The Great And Celestial Massacre".