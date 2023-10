"’Beckham' to serial dokumentalny zawierający niepublikowane dotąd nagrania opowiada o błyskawicznej drodze Davida Beckhama od skromnych początków do światowej sławy piłkarskiej" - czytamy w zapowiedzi prasowej dokumentu.



Jednak serial nie skupia się jedynie na Beckhamie-piłkarzu, który święcił triumfy z Manchesterem United i Realem Madryt, ale również pokazuje jego życie prywatne. W produkcji sporo uwagi poświęca się żonie gwiazdora - Victorii - byłej członkini kultowego na świecie girlsbandu Spice Girls.

Nagranie z Beckhamem i jego żoną podbija sieć. "Powiedz prawdę"

W jednym z odcinków Victoria opowiadała o tym, jak poznała Davida i jak doszło do tego, że zostali parą. Wokalistka tłumaczyła to m.in. podobieństwami ze względu na pochodzenie.

"Podobał mi się i tyle, to było wtedy takie proste. Myślę, że oboje pochodzimy z ciężko pracujących rodzin. Nasze rodziny ciężko pracują, należą do klasy robotniczej" - mówiła do kamery piosenkarka i projektantka.

Wtedy do pokoju wpadł Beckham i zadał jej tylko jedno pytanie. "Bądź szczera. Jakim samochodem byłaś wożona do szkoły" - zwrócił się do żony.

"Jestem szczera. To nie jest prosta odpowiedź. Zależy" - zaczęła kluczyć Victoria. Gdy Beckham nadal naciskał, wokalistka przyznała się, że jeździła do szkoły Rolls-Roycem. "Dziękuję bardzo" - rzucił Beckham, zamknął drzwi i wyszedł.



Nagranie zaczęło błyskawicznie krążyć po sieci. Na kanale Pop Crave obejrzano je ponad 15 milionów razy.