Podczas drugiego dnia 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbył się koncert "Czas ołowiu". Jedną z gwiazd wieczoru była Justyna Steczkowska, która zaprezentowała utwór "Moja krew" z repertuaru Republiki.

Jej występ przykuł uwagę widzów nie tylko ze względu na to, że to Grzegorz Ciechowski współpracował z artystką na początku jej kariery, ale także dlatego, że na jej plecach można było przeczytać apel do widowni.

"Myśl samodzielnie" - brzmiały słowa zamieszczone czerwoną farbą, imitującą krew. Gwiazda na scenie udawała także, że zraniła się w brzuch, a na jej koszuli pojawiła się sztuczna krew.

Opole 2023 - koncert "Czas ołowiu" 1 / 21 Justyna Steczkowska Źródło: AKPA

Artystka wykonywała utwór już po raz kolejny. Gdy w 2018 roku zaprezentowała go na warszawskim Torwarze, tak mówiła o znaczeniu piosenki:

"To nie jest mój protest, tylko wyraz artystycznej wizji, skłaniającej do myślenia nad tym, gdzie w polityce zaginął człowiek i jego dusza. Opcja polityczna nie ma tu znaczenia. Tyle w tym temacie..." - argumentowała.