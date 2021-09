Opera Diabolicus po nagraniach albumu "Death On A Pale Horse"

Płytę "Death On A Pale Horse" wyprodukował David Grimoire, grający na gitarze i klawiszach muzyk projektu Opera Diabolicus, którego stały skład uzupełnia basista Adrian de Crow.

Miksem i masteringiem następcy debiutu "1614" z 2012 roku zajął się Jens Bogren w studiu Fascination Street w szwedzkim Örebro. Autorem okładki jest węgierski artysta Gyula Havancsák.

Wśród kilkunastu zaproszonych gości odnajdujemy m.in. wokalistę i perkusistę Snowy'ego Shawa; Matsa Levéna, niegdysiejszego frontmana Candlemass, który na "Death On A Pale Horse" pełni rolę głównego wokalisty; gitarzystę Andy'ego LaRocque'a z zespołu Kinga Diamonda; oraz Duńczyka Michaela Dennera, byłego gitarzystę m.in. Mercyful Fate.

Pierwszy od dziewięciu lat longplay Opera Diabolicus trafi do sprzedaży 26 listopada w barwach francuskiej wytwórni Season Of Mist (dwupłytowy album winylowy w dwóch limitowanych odsłonach, CD w digipacku, cyfrowo).

Wyjaśnijmy, że horror metal goeteborskiego Opera Diabolicus to intrygująca mieszkanka heavy metalu, gothic metalu, doom metalu i progresywnego zacięcia.

Teledysk do premierowej kompozycji "Darkest Doom On The Brightest Of Days" Opera Diabolicus możecie zobaczyć poniżej:

Clip Darkest Doom on the Brightest of Days

Oto program albumu "Death On A Pale Horse":

1. "Listen Everybody"

2. "Bring Out Your Dead"

3. "Second Coming"

4. "Siren's Call"

5. "Darkest Doom On The Brightest Of Days"

6. "A Song Of Detestation"

7. "Little Sister"

8. "Night Demon"

9. "At Nighttime".