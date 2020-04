Open’er Festival 2020 odwołany. Impreza wróci w 2021 roku

Open’er Festival to kolejne duże wydarzenie w tym roku, które zostało odwołane. Organizatorzy podjęli taką decyzję w związku z obecnym kryzysem epidemicznym na świecie. Podano również daty imprezy w 2021 roku.

Open'er Festival w tym roku się nie odbędzie

Open'er Festival w tym roku miał odbyć się w dniach 1 - 4 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Jednak wobec panującej pandemii koronawirusa organizatorzy byli bezsilni.

"To będzie pierwsze lato bez Open’era od 2002 roku. Dziwne i dewastujące uczucie... Mrok i smutek. Festiwale letnie to wszystko czego koronawirus nienawidzi. To emanacja życia, to muzyka i sztuka przeżywana razem, to wolność i radość. To celebracja zarówno wspólnoty jak i indywidualizmu. Tę rundę wirus wygrał, ale spokojnie - nie z takimi problemami ludzkość już sobie radziła. Zaraz wracamy. I będzie to powrót spektakularny! Obiecuję, że już od dzisiaj, wraz z całym zespołem Alter Art, będziemy pracowali każdego dnia, aby Open’er był jeszcze lepszy, jeszcze ciekawszy i jeszcze silniejszy. Wykorzystamy ten czas dobrze. Będziemy z Wami w nieustannym kontakcie, mamy sporo nowych pomysłów i zaczynamy wspólne przygotowania do edycji 2021! Dobra wiadomość jest też taka, że tegoroczny program w większości powróci w przyszłym roku, uzupełniony o sporo nowych elementów. Uważajcie na siebie i dbajcie o innych, wspierajcie tych, co na pierwszej linii i pomyślcie o tym, jaki Open’er 2021 będzie miał smak po 24 miesiącach rozłąki od poprzedniej edycji... kiedy z pozoru najprostsze rzeczy nabiorą zupełnie nowego wymiaru! - czytamy w komunikacie dyrektora imprezy Mikołaja Ziółkowskiego.

Festiwal w 2021 roku odbędzie się w dniach 30 czerwca 3 - lipca. Organizatorzy zapowiedzieli, że bilety zakupione na 2020 rok nie tracą ważności i przechodzą na następną edycję imprezy.



Opene'er Festival 2020 został odwołany

W tym roku na Open'erze wystąpić mieli m.in.: Taylor Swift, Kendrick Lamar, The Cure, The Killers, Martin Garrix, Foals, FKA Twigs, The Chemical Brothers i Thom Yorke.

Impreza w ostatnich latach przyciągała średnio ponad 100 tys. uczestników.