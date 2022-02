Twórcy Open'er Festival 2022 na początek roku mają dobre wieści dla fanów festiwalu. Do już szerokiego line-upu dołączają The Smile oraz Doja Cat i Playboi Carti. Artyści wystąpią pomiędzy 29 czerwca a 2 lipca obok innych światowych gwiazd muzyki, m.in. Little Simz, Years & Years, Royal Blood czy Duy Lipy, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martina Garrixa, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Cigarettes After Sex oraz Michaela Kiwanuki.

The Smile, Playboi Carti: Koncert w Polsce. Open'er Festival 2022 [BILETY, CENY]

Już wkrótce na lotnisku Gdynia-Kosakowo zagrają jedni z najpopularniejszych artystów ostatnich lat. Fani zespołów nie kryją zadowolenia.

Ceny biletów na Open'er Festival 2022:

Jednodniowy bilet na festiwal kosztuje 315zł, bilet weekendowy to wydatek rzędu 459zł (bez pola namiotowego). Czterodniowe karnety na wydarzenie to cena 649zł (bez pola namiotowego). Bilety można kupić na stronie festiwalu.



The Smile - kim są?

The Smile, tworzą muzycy Radiohead: Thom Yorke, Jonny Greenwood oraz Tom Skinner (Sons of Kemet).

Pierwsze prace nad wspólną płytę tria rozpoczęły się już jesienią zeszłego roku. Teraz dostaliśmy próbkę całego materiału. Producentem albumu jest Nigel Godrich, wieloletni współpracownik Radiohead.

Grupa opublikowała już dwa single, m.in. "You Will Never Work In Television Again".

Wideo The Smile - You Will Never Work In Television Again

Years & Years, Jessie Ware i Sons of Kemet w line-upie

Oprócz dwóch headlinerów na Open'erze usłyszymy także m.in. Jessie Ware. Wokalistka jest częstym gościem w Polsce i od lat słynie z łączenia R&B, elektroniki i muzyki tanecznej. Jej debiut "Devotion" ukazał się w 2012 roku, a kawałki "Wildest Moments" oraz "Running" zyskały bardzo dużą popularność w Europie, dając artystce pierwszą nominację do prestiżowej Mercury Prize. Jessie Ware zagra na Orange Main Stage 2 lipca. Wśród ogłoszonych dzisiaj artystów oprócz Ware, dowiedzieliśmy się, że na Open'erze 2022 pojawią się także Jehnny Beth (29 czerwca), Moses Sumney (30 czerwca), Sons of Kemet (2 lipca), Cigarettes After Sex (2 lipca) oraz Pillow Queens (2 lipca). Na festiwalu zagrają również Martin Garrix i Dua Lipa.