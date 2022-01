Twórcy Open'er Festival 2022 na początek roku mają dobre wieści dla fanów festiwalu. Do już szerokiego line-upu dołączają Little Simz, Meghan Thee Stallion, Glass Animals, Tove Lo, Sky Ferreira, Sampa The Great, a także Yola oraz Kennyhoopla. Artyści wystąpią pomiędzy 29 czerwca a 2 lipca obok innych światowych gwiazd muzyki, m.in. Years & Years, Royal Blood czy Duy Lipy, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martina Garrixa, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Cigarettes After Sex oraz Michaela Kiwanuki.

Little Simz, Meghan Thee Stallion, Tove Lo. Koncert w Polsce. Open'er Festival 2022 [BILETY, CENY]

Od ostatnich festiwal ogłoszeń minęło już trochę czasu, ale organizatorzy sprawili, że warto było czekać. Już wkrótce na lotnisku Gdynia-Kosakowo zagrają jedni z najpopularniejszych artystów ostatnich lat. Fani zespołów nie kryją zadowolenia.

Ceny biletów na Open'er Festival 2022:

Jednodniowy bilet na festiwal kosztuje 315zł, bilet weekendowy to wydatek rzędu 459zł (bez pola namiotowego). Czterodniowe karnety na wydarzenie to cena 649zł (bez pola namiotowego). Bilety można kupić na stronie festiwalu.



Little Simz - kim jest?

Ostatnie kilka lat były dla Little Simz jak rozpędzająca się lokomotywa.



Artystka przeszła długą drogę od rozdawania pierwszych mixtape'ów na szkolnych korytarzach, przez serię kolejnych EP-ek i albumów, aż po ubiegłoroczny "Sometimes I Might Be Introvert" - jej czwartą płytę i jeden z najlepszych brytyjskich hip-hopowych albumów ostatnich lat, który dał jej aż 4 nominacje do BRIT Awards.



Jej obecny sukces jest efektem wytężonej pracy artystycznej, dzikich ambicji, a przede wszystkim ogromnego talentu. Te wszystkie czynniki doprowadziły do powstania najbardziej oczyszczającego i osobistego albumu w jej karierze, który cementuje jej pozycję jednej z najmocniejszych hip-hopowych osobowości młodego pokolenia.



Little Simz wystąpi na Tent Stage 29 czerwca.





Meghan Thee Stallion - kim jest?

Zainteresowanie słuchaczy i mediów Megan Thee Stallion zdobyła za sprawą singli "Hot Girl Summer" (gościnnie Nicki Minaj, posłuchaj!) i "Savage" (sprawdź!), który podbił również TikToka. W 2020 roku Megan podbijała listy przebojów razem z Cardi B singlem "WAP".

Do tej pory raperka wypuściła jeden album studyjny, trzy mixtape'y i trzy EP-ki. Ma trzy nagrody Grammy i dwie statuetki MTV VMA.

W 2020 roku magazyn "Time" umieścił gwiazdę w zestawieniu 100 najbardziej wpływowych osób na świecie.

Meghan Thee Stallion wystąpi na Orange Main Stage 1 lipca.

Glass Animals - kim są?

Grupa miała pojawić się na Open'erze już w 2018 roku, ale wtedy odwołała swoje występy festiwalowe w naszej części Europy. Kazali czekać polskim fanom aż 4 lata, ale w końcu powracają. Brytyjski zespół indierockowy działa od 2012 roku. Rozgłos przyniósł im wydany dwa lata później album "ZABA", a także niezwykle ciepło przyjęta kontynuacja, "How to be a Human Being"

Podobnie było z wydanym w zeszłym roku albumem "Dreamland", który będą promować podczas koncertu w Polsce. Dzięki dotychczasowemu dorobkowi zespół został w tym roku po raz pierwszy nominowany do nagrody Grammy, w kategorii Najlepszy Nowy Artysta.



Glass Animals pojawią się na Orange Main Stage 30 czerwca.





Years & Years, Jessie Ware i Sons of Kemet w line-upie

Oprócz dwóch headlinerów na Open'erze usłyszymy także m.in. Jessie Ware. Wokalistka jest częstym gościem w Polsce i od lat słynie z łączenia R&B, elektroniki i muzyki tanecznej. Jej debiut "Devotion" ukazał się w 2012 roku, a kawałki "Wildest Moments" oraz "Running" zyskały bardzo dużą popularność w Europie, dając artystce pierwszą nominację do prestiżowej Mercury Prize. Jessie Ware zagra na Orange Main Stage 2 lipca. Wśród ogłoszonych dzisiaj artystów oprócz Ware, dowiedzieliśmy się, że na Open'erze 2022 pojawią się także Jehnny Beth (29 czerwca), Moses Sumney (30 czerwca), Sons of Kemet (2 lipca), Cigarettes After Sex (2 lipca) oraz Pillow Queens (2 lipca). Na festiwalu zagrają również Martin Garrix i Dua Lipa.