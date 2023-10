Olędzka szykuje się do premiery albumu. "Miłość do muzyki pop"

Julia Olędzka jest finalistką programu "Mam Talent" i ćwierćfinalistką "The Voice of Poland". W show TVP podczas Przesłuchań w ciemno wykonała utwór "I'll Never Love Again" ( posłuchaj! ) Lady Gagi i Bradleya Coopera z filmu "Narodziny gwiazdy". Jej występ przypadł do gustu Kamilowi Bednarkowi, Margaret i Michałowi Szpakowi. Bednarek pochwalił także "fajną osobowość" uczestniczki. To właśnie jego drużynę ostatecznie wybrała Julia.

Pochodząca ze Świecia wokalistka śpiewa od dziecka, a nauczycielką od początku była jej mama. Jako mała dziewczynka wygrała konkurs wokalny organizowany przez TVP Bydgoszcz, a później zaczęła jeździć na kolejne festiwale i konkursy. "Dzięki muzyce jestem innym człowiekiem. Jak wchodzę na scenę, zapominam o całym świecie i robię to, co kocham najbardziej. Nie wyobrażam sobie w życiu robić nic innego niż śpiewanie" - mówiła w "Mam talent".

Teraz Olędzka debiutuje ze swoim materiałem. Jej twórczość można zaliczyć do nurtu electro popu, a barwa i styl śpiewania nawiązują do stylistyki lat 80. Premiera albumu "Motyli sen" zaplanowana jest na 20 października. Producentem jest Michał Zienkowski.

Wideo OLĘDZKA - MatriX [Official Lyrics Video]

Na razie poznaliśmy cztery single: "Ćma", "Niebo Ty", "Matrix" oraz wydane 5 października "Chwile". Według zapowiedzi do premiery płyty poznamy jeszcze jeden utwór.