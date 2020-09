Ola Ciupa i Kubańczyk nie kryją się ze swoim szczęściem: Zobacz teledysk "Z tobą"

Ponad 330 tys. odsłon w ciągu doby od premiery zanotował wspólny teledysk Oli Ciupy (Słowianka Donatana na scenie muzycznej występuje jako DJ Slavic) i jej narzeczonego, rapera Kubańczyka - "Z tobą".

"Dokładnie rok temu poznałem Olę i zaczęła się nasza piękna wspólna przygoda. Z tej okazji postanowiliśmy wspólnie zrobić specjalnie dla Was kawałek w zupełnie innym klimacie niż zazwyczaj mnie słyszeliście" - czytamy w opisie teledysku "Z tobą" ( sprawdź ! ).

Za wokale odpowiada Kubańczyk, a za muzykę DJ Slavic.



Wyprodukowany przez Distort Media (reżyserią zajął się Adrian Kawa) teledysk powstał głównie w kurorcie Ulysse Palace Djerba w Tunezji.

"Poznaliśmy się dokładnie rok temu.. Od września dołączyłam do Eska TV, pojechałam na pierwsze nagrania Projektu Impreska do klubu, wchodzę na backstage a tam ON... ❤️ dalsza cześć tej historii w kawałku 'Z tobą'" - napisała Ola Ciupa na Instagramie, publikując wspólne zdjęcie ze swoim narzeczonym.

Modelka znana głównie jako Słowianka Donatana rozwija swoją muzyczną karierę pod szyldem DJ Slavic.

Razem z grupą Chłopaky wypuściła utwór "Banger" (zobacz klip!).

Kolejną propozycją - już z Hellfieldem i swoim ówczesnym chłopakiem, youtuberem Dannym Ferrerim - była piosenka "Dynamit" ( posłuchaj! ).

W listopadzie 2019 r. Ola Ciupa razem z Hellfieldem i raperem Kubańczykiem wypuściła klip "Nas nie zatrzyma już nic" ( sprawdź! ), który zanotował już ponad 12,3 mln odsłon.

Po rozstaniu z Dannym Ferrerim (znanym z przeboju "Ona by tak chciała") Ciupa związała się z wspomnianym Kubańczykiem. Pod tym pseudonimem kryje się raper Jakub Flas, znany również jako ochroniarz Lorda Kruszwila - popularnego youtubera. Kubańczyk jest także jednym z uczestników gali Fame MMA 4.

Para miała się wybrać na wakacje do Czarnogóry, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany (wstrzymano loty do tego kraju z Polski). Ostatecznie wylądowali na greckiej wyspie Rodos.

Tam gwiazda Eski TV świętowała swoje 30. urodziny. Podczas uroczystej kolacji na plaży Kubańczyk poprosił ją o rękę.