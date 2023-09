W sieci już od jakiegoś czasu krążył snippet nowego utworu OKIego "JEREMY SOCHAN" (Posłuchaj!) , a fragment utworu bił rekordy popularności wśród użytkowników TikToka, którzy upodobali go sobie do specjalnego trendu. W nowym numerze artysta porównuje się do pochodzącego z Polski koszykarza, który w 2022 roku został wybrany w drafcie NBA z numerem 9 przez San Antonio Spurs.

Jeremy Sochan zaliczył bardzo udany sezon, a z jego grą (zarówno w USA, jak i w rodzinnej Polsce) wiązane są ogromne nadzieje. Tymczasem OKI nawiązał kontakt ze sportowcem i zaprosił go do udziału w klipie do utworu, którego jest bezpośrednią inspiracją. Tak właśnie powstał nakręcony w całości w amerykańskim San Antonio teledysk "JEREMY SOCHAN" w reżyserii Maca Adamczaka i Marcina Kucińskiego. Producentem utworu jest bvdy47.

Oki x Jeremy Sochan - pierwsza taka współpraca

To pierwsza w Polsce współpraca takiego kalibru na linii raper-sportowiec. W hip-hopowej kulturze często możemy usłyszeć wzmianki o chociażby o piłkarzach, wielokrotnie także ich nazwiska figurują jako tytuły poszczególnych numerów, lecz nikt jeszcze nie wystąpił jako główna postać w teledysku, szczególnie takiego kalibru.

Zdjęcie OKI nagrał teledysk w Stanach Zjednoczonych

Przypomnijmy, że OKI (razem z Young Igim i Otschodzi) współtworzy projekt OIO, a wydany przez Oskara w 2022 r. album "PRODUKT47" uzyskał status trzykrotnie platynowej płyty w Polsce.