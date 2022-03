Środki wesprą zbiórkę organizowaną przez Fundację In Corpore, która - wraz z naszym Gospodarzem - Miastem Katowice - prężnie działa w ostatnich dniach, by pomóc jak największej liczbie osób dotkniętych niewyobrażalną tragedią. Serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi - eBilet Polska Sp. z.o.o. - który zgodził się zrezygnować z prowizji za sprzedaż biletów z tej puli.

Przy okazji organizatorzy imprezy zaprezentowali kolejnych artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji. Są to Central Cee, $NOT, DIIV, ROMY, Prospa, Arooj Aftab, Ela Minus, Lex Amor i Duchy.

Central Cee

Raper z Londynu, którego debiutancki mixtape "Wild West" wjechał na drugie miejsce najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii. Krytycy piali z zachwytu, twierdząc, że właśnie narodził się nowy król brytyjskiego drillu. Central Cee właśnie poszedł za ciosem, wypuszczając kolejny mixtape, zatytułowany "23", zawierający m.in. hit "Obsessed With You".

$NOT

Ten 24-letni artysta z Florydy kaptur zawsze ma ciasno zaciśnięty wokół głowy, ale horyzonty szerokie. Do tego rapuje tak, jakby mu nie zależało, jakby od niechcenia został jednym z najważniejszych nowych graczy w Ameryce. Zaczynał od wrzutek na SoundClouda już w 2016 roku, potem przekręcał liczniki na YouTube i TikToku, a "Billy Boy" na ścieżce dźwiękowej serialu "Euforia" otworzył mu wszystkie drzwi. Nic dziwnego, że na wydanej właśnie, trzeciej płycie $NOTa - zatytułowanej "Ethereal" - goszczą tacy giganci jak ASAP Rocky czy Juicy J.

DIIV

Dobre gitarowe granie zawsze w cenie. Tym razem zawdzięczać je będziemy m.in. nowojorskiemu kwartetowi DIIV, twórczo rozwijającemu najlepsze tradycje shoegaze'u. Powrócili na scenę po kilkuletniej przerwie, podczas której lider grupy Zachary Cole Smith musiał zadbać o zdrowie i uporządkować życie osobiste. Udało się, ale dzięki temu wydany w 2019 roku album "Deceiver", trzeci w dorobku DIIV, to ich najmocniejsza i najbardziej mroczna płyta.

ROMY

Romy Madley Croft ma wiele twarzy. Najpierw poznaliśmy ją jako świetną gitarzystkę i wokalistkę alternatywnego tria The xx, później okazało się, że znakomicie czuje pop, co udowodniła komponując m.in. dla Dua Lipy. Od 2020 roku pracuje nad debiutem solowym i pierwsze single - "Lifetime" oraz "Lights Out" - zapowiadają materiał radosny i uduchowiony zarazem.

Prospa

Kiedy w połowie ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii pesymiści myśleli, że imprezy taneczne już nigdy nie wrócą, ukazał się singel "Want Need Love" Prospy - wystarczy go puścić głośno, a w promieniu mili angielskiej rave’y same się organizują. Duet z Leeds - Gosha Smith i Harvey Blumler - wybił się w 2018 singlem "Prayer" i od tamtej pory regularnie wypuszcza numery, które skutecznie - cytując tytuł innego ich hitu - kontrolują imprezę. Przyjeżdżacie na OFFa potańczyć? To może być TEN koncert.

Przypomnijmy, że już wcześniej ogłoszono, że na OFF-ie wystąpią: Iggy Pop, Bikini Kill, Yves Tumor & Its Band, Metronomy, Rina Sawayama, Molchat Doma, Q, Altin Gun, Dry Cleaning oraz DJ Seinfeld, The Armed, Mdou Moctar, Erika De Casier, The Squid oraz Pi'err Bourne, Yard Act i Natalie Bergman.

Impreza odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia 2022 roku w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.