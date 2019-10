Obscure przed premierą albumu "Darkness Must Prevail"

Hiszpańscy deathmetalowcy z formacji Obscure szykują się do premiery nowej płyty.

Obscure przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Choć zespół z Walencji zaczynał swoją działalność pod koniec lat 80. i jest jednym z najstarszych przedstawicieli hiszpańskiej sceny deathmetalowej, "Darkness Must Prevail" będzie pierwszym dużym albumem Obscure. Zespół po raz kolejny powrócił do grania w 2016 roku.



Miks i mastering wykonał Dan Swanö w szwedzkim studiu Unisound.



Okładkę zaprojektował Remy Cooper ze studia Headplit Design.



Płyta będzie mieć swą premierę 5 listopada nakładem hiszpańskiej Xtreem Music (CD, winyl).



Z tytułowym utworem z albumu "Darkness Must Prevail" Obscure możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Darkness Must Prevail":

1. "Curse Of My Race"

2. "Darkness Must Prevail"

3. "After Life"

4. "End Destination"

5. "Sunk Into Oblivion"

6. "Through Self-Repulsion"

7. "Into Utter Darkness"

8. "Blessing Of Malignancy".