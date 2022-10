Kalina Jędrusik na świat przyszła W 1930 roku w Gnaszynie. Była córką senatora Henryka Jędrusika. W 1953 roku ukończyła studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.

Aktorsko debiutowała w Gdańsku w Teatrze Wybrzeże. To właśnie tam spotkała swojego dobrego kolegę Zbigniewa Cybulskiego, wielkiego orędownika talentu aktorki piosenkarki. I to właśnie on polecał czołowym reżyserom Kalinę.

"Gdy byłem asystentem Wandy Jakubowskiej przy 'Opowieści atlantyckiej' (1955), miałem znaleźć młodą aktorkę do roli drugoplanowej. Zadzwoniłem do Gdańska, do Cybulskiego. Powiedział: 'Przyjedź, jest kilka fajnych dziewczyn'. Zasugerował mi Kalinę. Była wiotka, miała talię osy. Umówiliśmy się, że po przedstawieniu pójdziemy gdzieś pogadać. Wychodząc z teatru wyjściem dla artystów, minęliśmy szpaler ludzi wypatrujących aktorów. Kalina wzięła mnie pod rękę i mocno się do mnie przytuliła. Gdy minęliśmy szpaler, zaraz mnie puściła. Rozmawialiśmy rzeczowo. Uznałem, że nie nadaje się do roli u Jakubowskiej" - wspominał Janusz Morgenstern.

Ostatecznie Jędrusik w filmie nie wystąpiła. Odrzucono ją również z w "Kanale" (1956) Andrzeja Wajdy. Tutaj również na jej rzecz mocno lobbował wspomniany Cybulski.

Kalina Jędrusik

Wielkie przeboje Kaliny Jędrusik

"Kalina wyglądała wtedy jak świeżo wypieczona bułeczka; z obfitym biustem sięgającym niemal po zęby i oczami młodej sowy. Mówiąc nieco po staroświecku, była ponętna. Ale jej seks był z modelu, który dopiero miał nadejść. Dlatego nie nadawała się na bohaterkę 'Kanału'. Ostatecznie rolę tę zagrała Teresa Iżewska" - tłumaczył Kazimierz Kutz, dlaczego artystka została skreślona z filmu.

Jędrusik zadebiutowała rok później w filmie "Ewa chce spać", jednak jej rola była epizodyczna, a jej nazwisko nie zostało nawet uwzględnione w czołówce produkcji.



W latach 60. często pojawiała się w telewizyjnych produkcjach - w "Spóźnionych przechodniach" Jana Rybkowskiego (1962), kryminalnym filmie z serii "Kapitan Sowa na tropie" (1965) Stanisława Barei, a przede wszystkim - od 1960 roku - w Kabarecie Starszych Panów.

To w Kabarecie Starszych Panów Jędrusik wykonała swe największe przeboje: "Bo we mnie jest seks", "Nie odchodź", czy "S.O.S". W jednym z emitowanych na żywo telewizyjnych występów zaskoczyła swych kolegów, wykonując jeden z utworów w wannie pełnej piany, do której weszła zupełnie nago.

Skandale i romanse Kaliny Jędrusik

Większy skandal wybuchł, kiedy "w jakimś koncercie telewizyjnym na swoim biuście zawiesiła krzyżyk". Wściekły po emisji miał być pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. Pokazanie się w TV z symbolem religijnym sporo Kalinę kosztowało.

W telewizji na kilka lat trafiła na czarną listę. Na szczęście mogła występować dalej w Kabarecie Starszych Panów, bowiem duet Przybora-Wasowski zagroził, że bez Jędrusik nie będzie kontynuował programu.

"W którymś z programów wystąpiła w sukni szczelnie zapiętej pod szyję. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że w przerwie programu odwróciła się tyłem, pokazując dekolt sięgający pośladków" - wspominał inny epizod Jerzy Maruszewski.

Najwięcej intrygujących historii dotyczy barwnego małżeństwa Jędrusik z pisarzem Stanisławem Dygatem.



Kalina Jędrusik

"Kalina była arcydziełem Stasia i niewątpliwie najlepszą postacią, jaką napisał. Tyle że żywą. Była jego zrealizowanym snem o Hollywoodzie, snem o zniewalającym, amerykańskim fenomenie banału. Była tam samym idealnym przykładem nieograniczonego wpływu mężczyzny na ciało i duszę kobiety" - pisał o ich związku Kazimierz Kutz.

"Byli najwspanialszym i najniezwyklejszym małżeństwem, jakie znam. I przede wszystkim najautentyczniejszym, bo bez grama obłudy i kłamstwa; jak z dobrej literatury amerykańskiej, a nie z naszej rzeczywistości. Jedno jest dziś dla mnie pewne: Staś stworzył dla nas Pierwszą Madonnę PRL-u, która promieniowała światłem" - dodawał Kutz.

Jak zmarła Kalina Jędrusik?

Jędrusik znana była jednak z niekończących się romansów, na które Dygat dawał wielkoduszne przyzwolenie.

Barwne życie Kaliny Jędrusik przysłoniło jej aktorską karierę. W późniejszych latach zagrała m.in. w "Dzięciole", "Ziemi obiecanej", "Barytonie", "C. K. Dezerterach" i "Dziewczętach z Nowolipek". Ostatnią filmową rolą Kaliny Jędrusik była kreacja nauczycielki śpiewu w dziele Krzysztofa Kieślowskiego "Podwójne życie Weroniki" (1991).

Zmarła 7 sierpnia 1991 r. w Warszawie. Miała uczulenie na sierść kotów, mimo to opiekowała się nimi w swoim domu na Żoliborzu. Atak astmy, który ją dopadł, sprawił, że zwyczajnie się udusiła. 13 sierpnia 1991 została pochowana w alei zasłużonych na warszawskich Powązkach.