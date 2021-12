Nowy album Vulcano. Kiedy premiera "Stone Orange"?

"Stone Orange" będzie już 12. płytą black / death / thrashowego Vulcano z położonego nad Oceanem Atlantyckim miasta Santos w południowo-wschodniej Brazylii.

Świeże dokonanie Brazylijczyków wyda - powiązana z Mighty Music - duńska Emanzipation Productions. Premierę zaplanowano na 4 lutego 2022 roku.



Przypomnijmy, że Vulcano to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych brazylijskich grup parających się ekstremalnym metalem. W tym roku zespół obchodzi 40. urodziny.

Nowy album Vulcano pilotuje utwór "Ship Of Dead", który możecie sprawdzić poniżej:

Na płytę "Stone Orange" trafiło 16 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Metal Seeds"

2. "Putrid Angels Ritual"

3. “Tear Gas"

4. “Keep Mind"

5. “A Night In A Metal Gig"

6. “7 Seconds In Hell"

7. “Stone Orange"

8. “Trigger Of Violence"

9. “Night Terror With Satan"

10. “Rebels From 80s"

11. “Ship Of Dead"

12. “The Altar Of Defiance"

13. “Witches Don’t Lie"

14. “Lives Moves Toward Death"

15. “418"

16. “Vulcano Will Live Forever".