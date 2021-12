Nowa EP-ka od Darkened. Kiedy premiera "Mourn The Dying Light"?

Mowa o EP-ce "Mourn The Dying Light", którą wyprodukował w całości Linus Nirbrant, szwedzki gitarzysta Darkened, muzyk znany także z A Canorous Quintet i This Ending. Okładkę zaprojektował Juanjo Castellano.

Materiał, na którym znajdą się utwory "Black Winter" i "The Slime Runs Down Your Throat", wyda norweska Edged Circle Productions, która szykuje już siedmiocalową wersję winylową oraz odsłonę cyfrową. Premierę "Mourn The Dying Light" zaplanowano na 7 stycznia 2022 roku.

Wyjaśnijmy, że szeregi powstałego w 2018 roku Darkened uzupełniają brytyjski perkusista Andy Whale, były członek Bolt Thrower i Memoriam; kanadyjski gitarzysta Gord Olson; szwedzki gitarzysta Hempa Brynolfsson; oraz nowy basista Tobias Cristiansson, muzyk szwedzkich formacji Grave i Necrophobic i niegdysiejszy członek Dismember.

Dodajmy, że "Kingdom Of Decay", debiutancki album Darkened, miał swą premierę we wrześniu 2020 roku.

Nowej kompozycji "Black Winter" Darkened możecie posłuchać poniżej: