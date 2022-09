Melinda Rose Woodward zmarła 10 kwietnia 2016 roku w szpitalu w Los Angeles po krótkiej walce z rakiem. Linda Woodward była żoną Toma Jonesa ( sprawdź! ) przez 59 lat.



Wokalista wraz z swoją żoną przeprowadzili się u szczytu jego kariery do Stanów Zjednoczonych. Chociaż para po jakimś czasie myślała o powrocie do Wielkiej Brytanii, to Linda nie zdążyła wrócić do rodzinnego kraju.

Krótko po śmierci swojej żony, Tom Jones uznał, że spełni jej ostatnią wolę (ta w ostatnim tygodniu życia prosiła, aby wrócił na Wyspy), sprzedał dom w Los Angeles i przeprowadził się ponownie do Londynu.



Piosenkarz przez wiele lat nie miał pojęcia o tym, jak bardzo jego żona tęskni za rodzinnym krajem.



Zdjęcie Tom Jones z żoną Lindą / Staff/Mirrorpix / Getty Images

Tom Jones odkrył notatki zmarłej żony. Był w szoku

"Mam jej notatki. Zapisała wszystko. Nie miałem pojęcia, jak było to dla niej ważne. Pisała: Kiedy Tom sprowadził tu swoją matkę, ojca i siostrę, pomyślałam, że nie wrócimy tam przez jakiś czas" - cytował zapiski żony.

"Zawsze miała ochotę wrócić do swojego domu i zamierzaliśmy to zrobić, zaczęliśmy nawet szukać miejsca. A potem Linda zachorowała. Przeniosłem się więc tu sam i wziąłem ze sobą jej prochy" - dodał.

W tym samym wywiadzie Tom Jones przyznał, że szybko musiał stać się dorosłym. Muzyk miał zaledwie 17 lat a jego przyszła żona 16, gdy na świat przyszedł ich syn Mark. "Gdy masz żonę i dziecko w takim wieku, musisz szybko wydorośleć" - dodał.



Wydany w 2021 roku krążek "Surrounded By Time" był pierwszym albumem, który Tom Jones wydał, gdy jego żony nie było już obok.

"Czuję się z tym fatalnie. To pierwsza rzecz, o której pomyślałem. Ale uważam, że ten materiał przypadłby jej do gustu. Pierwsza piosenka to 'I Won't Crumble With You If You Fall', przed śmiercią [Linda] powiedziała mi, że jest zachwycona tym tytułem" - mówił.

Zdjęcie Tom Jones z żoną Lindą / Evening Standard / Getty Images