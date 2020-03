Nomad przed premierą płyty "Transmogrification (Partus)"

Już w piątek, 27 marca, światło dzienne ujrzy szósty album deathmetalowej formacji Nomad z Opoczna.

Nagrania "Transmogrification (Partus)", pierwszej od dziewięciu lat, dużej płyty Nomad, odbyły się w Sound Division Studio (perkusja), MDK Opoczno (gitary) i Heinrich House Studio (bas).



Miksem zajął się Arkadiusz "Malta" Malczewski w Sound Division Studio. Za mastering odpowiadają bracia Wiesławscy z białostockiego studia Hertz.



Autorem okładki jest Michał "Xaay" Loranc.



W sesji nagraniowej wzięli także udział dwaj muzycy Behemotha: Orion (bas) i Inferno (perkusja).



Winylowa wersja "Transmogrification (Partus)" trafi na rynek 15 kwietnia, wszystko zaś nakładem białostockiej Witching Hour Productions.



Teledysk do premierowej kompozycji "A Wanderer Without A Shadow" Nomad możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Transmogrification (Partus)":



1. "A Wanderer Without A Shadow"

2. "In The Hands Of Progression"

3. "Clouds Of Hills"

4. "Nomadeus"

5. "Pantocrator"

6. "The Graceful Abyss"

7. "Inconsolable Longing".