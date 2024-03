Płytę "Unicursal" wyprodukował w całości Jarrett Pritchard w studiu New Constellation w Orlando na Florydzie. Okładkę następcy debiutu "Paradox" (2019 r.) zaprojektował niemiecki artysta Uwe Jarling.

Nocturnus AD przed premierą debiutu (nowa płyta "Paradox")



Nowy album technicznych deathmetalowców z Tampy trafi na rynek 17 maja nakładem kanadyjskiej Profound Lore Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Przypomnijmy, że Nocturnus AD, czyli nową inkarnację słynnej florydzkiej grupy Nocturnus, tworzą grający na perkusji wokalista Mike Browning, założyciel Nocturnus (oraz Morbid Angel), któremu towarzyszą gitarzyści Demian Heftel i Belial Koblak oraz nowy basista Kyle Sokol. Na "Unicursal" usłyszymy jeszcze basistę Daniela Tuckera (eks-Obituary), który opuścił szeregi Nocturnus AD w 2023 roku.



Drugi longplay Nocturnus AD pilotuje kompozycja "CephaloGod". Powstały do niej teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo NOCTURNUS AD - CephaloGod (official video)

Nocturnus AD - szczegóły albumu "Unicursal" (tracklista):

1. "Intro"

2. "The Ascension Throne Of Osiris"

3. "CephaloGod"

4. "Mesolithic"

5. "Organism 46B"

6. "Mission Malkuth"

7. "Yesod, The Darkside Of The Moon"

8. "Hod, The Stellar Light"

9. "Netzach, The Fire Of Victory"

10. "Outro".