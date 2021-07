Nocturnal z płytą "Serpent Death". Kiedy premiera?

Black / thrashowa horda Nocturnal z Niemiec wyda pod koniec sierpnia długo oczekiwany, czwarty album.

Grupa Nocturnal przygotowała nowy materiał /materiały prasowe

"Serpent Death" będzie pierwszą płytą diabelskiego kwartetu z Moguncji nad Renem od ponad siedmiu lat.

W aktualnym składzie zespołu gitarzysty Avengera figurują wokalista Invoker, basista Incinerator oraz belgijski perkusista John Berry,

Następca albumu "Storming Evil" (2014 r.) ujrzy światło dzienne 27 sierpnia nakładem niemieckiej Dying Victims Productions.

Album wyjdzie w czterech wersjach: CD, na winylu, w wersji kasetowej, cyfrowo.

Premierowej kompozycji "Damnator's Hand" Nocturnal możecie posłuchać poniżej:

Wideo Nocturnal - Damnator's Hand (Serpent Death 2021)

Oto lista utworów albumu "Serpent Death":

1. "Black Ritual Tower"

2. "...From Terminal Death"

3. "Beneath A Steel Sky"

4. "Faceless Mercenaries"

5. "Bleeding Heaven"

6. "Damnator's Hand"

7. "Circle Of Thirteen"

8. "Void Dweller"

9. "Suppressive Fire"

10. "The Iron Throne".