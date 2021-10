Nocturnal Graves: Płyta "An Outlaw's Stand" na początku 2022 roku

Nowy longplay deathmetalowego kwartetu z Melbourne zarejestrowano w australijskim I-HQ Recordings pod okiem odpowiedzialnego również za miks i mastering Jarro Raphaela, czyli Nuclear Exterminatora, grającego na basie, gitarze i perkusji wokalisty Nocturnal Graves i byłego bębniarza Deströyer 666.



Autorem okładki "An Outlaw's Stand" jest australijski muzyki i grafik Simon Turner.



Album ujrzy światło dzienne 7 stycznia 2022 roku pod banderą francuskiej wytwórni Season Of Mist (Underground Activists), która szykuje wersję CD w digipacku, odsłonę cyfrową oraz edycję winylową.



Nową płytę Nocturnal Graves pilotuje utwór "Command For Conflict". Powstały do niego wideoklip możecie sprawdzić poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "An Outlaw's Stand":



1. "Death To Pigs"

2. "Command For Conflict"

3. "Ruthless Fight"

4. "Across The Acheron"

5. "No Mercy For Weakness"

6. "Law Of The Blade"

7. "Beyond The Flesh"

8. "An Outlaw's Stand".