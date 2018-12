Nocny Kochanek: Zobacz teledysk "Randka w ciemno"

Poniżej możecie zobaczyć klip "Randka w ciemno" grupy Nocny Kochanek.

"Randka w ciemno" to kolejna zapowiedź nowej płyty "Randka w ciemność" Nocnego Kochanka.

Wcześniej grupa zaprezentowała klip do utworu "Czarna czerń", który miał swoją premierę na Pol'and'Rock Festival 2018.

W blackmetalowych muzyków w tym teledysku wcielili się Tomasz Karolak, Szymon Majewski i Piotr Cyrwus.

Album "Randka w ciemność" do sprzedaży trafi 11 stycznia 2019 r.

Zespół przy współpracy z Video Brothers zrealizował klip do singla "Randka w ciemno". Wideo powstało w studiu nagraniowym należącym do członków zespołu Tides From Nebula - Nebula Studio. Obyło się bez gości specjalnych i skomplikowanych scenariuszy.

Klip prezentuje Nocnych Kochanków w bardzo naturalnym dla muzyków środowisku i pokazuje widzom kulisy próby zespołu, gdzie oprócz grania, kapela żartuje, świetnie się bawi i rozmawia o... miłości. Motywem przewodnim teledysku jest tytułowa randka, na którą umówił się basista zespołu Nocny Kochanek - Artur Pochwała. Co ciekawe, widzowie sami będą mogli wybrać, jaki zakończy się spotkanie, ponieważ zespół przygotował dwa finały miłosnej historii.

Tuż po premierze "Randki w Ciemność", Nocny Kochanek rusza w obszerną trasę po całej Polsce. Koncerty na wydarzenia wyprzedają się w zawrotnym tempie. Wśród 35 wydarzeń planowanych na nowy rok, sold out ogłosiło 15 miast, w tym między innymi Warszawa, Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław, Gdańsk czy Katowice.

Obok Nocnego Kochanka wystąpią także Zenek, grupy Ereles, 8 lat w Tybecie oraz ThermiT, które będą towarzyszyły Dżentelmenom Metalu podczas niektórych koncertów.