Nite: Nowa płyta "Voices Of The Kronian Moon" gotowa

Nowa płyta kalifornijskiej formacji powstała w 210 Studios San Francisco i The Hoagie Container, w których produkcją (w tym miksem i masteringiem) zajął się Van Labrakis, grający na gitarze wokalista Nite greckiego pochodzenia.



Okładkę “Voices Of The Kronian Moon" zaprojektował Deih z Hiszpanii.

Drugi longplay kwartetu z San Francisco będzie zarazem pierwszym materiałem Nite w barwach nowego wydawcy. Francuska wytwórnia Season Of Mist zaplanowała jego premierę na 25 marca 2022 roku (na winylu i CD oraz drogą elektroniczną).

Reklama

Teledysk do nowego singla "Kronian Moon" Nite możecie zobaczyć poniżej:

Wideo NITE - "Kronian Moon" (Official Music Video) 2021

Oto lista utworów albumu "Voices Of The Kronian Moon":



1. "Acheron"

2. "Kronian Moon"

3. "Last Scorpion"

4. "Liber Ex Doctrina"

5. "Heliopolis"

6. "Edge Of The Night"

7. "Thorns"

8. "The Trident".