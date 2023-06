Jak podają amerykańskie media, muzyk został przewieziony do szpitala pilnie po tym, jak "źle zareagował" na podane mu jedzenie. Nagła wizyta na ostrym dyżurze zaniepokoiła jego miłośników. Słynny producent i zdobywca 28 nagród Grammy od lekarzy usłyszał, że nie widzą żadnych przeciwskazań, by mógł wrócić do domu i został zwolniony.

90-letni Quincy Jones, producent, który odpowiadał m.in. za kultowe albumy Michaela Jacksona "Thriller" i "Bad", nadal - choć w mniejszym stopniu - jest aktywny zawodowo.

Zdjęcie Michael Jackson i Quincy Jones w 1984 roku / Bettmann / Contributor / Getty Images

Quincy Jones trafił do szpitala. W jakim jest stanie?

Quincy Jones przyszedł na świat w marcu 1933 roku w Chicago i od najmłodszych lat interesował się muzyką. Jego pierwszym wyborem była trąbka, muzykę aranżował już w szkole średniej. Po ukończeniu uczelni muzycznych w Seattle i Bostonie przeniósł się do Nowego Jorku. Tam współpracował m.in. z Frankiem Sinatrą, Duke'em Ellingtonem czy Countem Basie.

Reklama

Jest pierwszym w historii Mercury Records Afroamerykaninem na stanowisku prezesa wytwórni - został nim w 1961 roku. Zawodowo aktywny jest od 1965 roku. W ostatnim czasie pracuje nad musicalem "The Color Purple", w którym pojawi się m.in. gwiazda "Małej syrenki" Halle Bailey. Za produkcję odpowiadają Steven Spielberg i Oprah Winfrey.

Quincy Jones ma siedmiorga dzieci - jedną z jego pociech jest aktorka Rashida Jones znana z "The Office" ze związku z Peggy Lipton.