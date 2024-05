Richard M. Sherman zmarł w sobotę 25 maja w centrum medycznym Cedars-Sinai w Beverly Hills.

Przyczyną śmierci była choroba związana z podeszłym wiekiem.



Kim był i czym zasłynął Richard M. Sherman?

Richard M. Sherman urodził się w Nowym Jorku w 1928 roku, w rodzinie pochodzenia rosyjsko-żydowskiego. Jego rodzina przeniosła się do Los Angeles, gdzie młody Richard rozwijał swoją pasję do muzyki razem ze swoim starszym bratem Robertem.

Legendarni bracia Sherman i Walt Disney

Bracia Sherman zaistnieli w branży w latach 50., a w 1958 roku założyli firmę Music World Corporation. Ich debiutancki hit, "Tall Paul" w wykonaniu Annette Funicello, zwrócił uwagę Walta Disneya, który zaprosił ich do tworzenia muzyki i piosenek dla jego filmów.

Ich największym dokonaniem muzyka do filmu "Mary Poppins", która przyniosła im dwa Oscary — za najlepszą muzykę i za piosenkę "Chim Chim Cher-ee". Kompozycje te przyniosły im także dwie nagrody Grammy.

Bracia Sherman byli nominowani do Oscara jeszcze siedem razy, a w 1975 roku otrzymali kolejną nagrodę Grammy za muzykę do "Kubusia Puchatka i rozbrykanego Tygrysa". Łącznie zdobyli pięć nominacji do Złotych Globów i 25 złotych oraz platynowych płyt.

Po śmierci brata Roberta w 2012 roku, Richard Sherman pozostał aktywny w branży muzycznej aż do końca swojego życia. Jego ostatnim dziełem jest muzyka do krótkometrażowego filmu "Mushka" z 2023 roku.

Bracia Sherman skomponowali więcej utworów dla filmów muzycznych niż jakikolwiek inny twórca w historii.