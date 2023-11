Nie żyje Krzysztof Jaślar z Kabaretu Tey. Znamy szczegóły pogrzebu

"Z przykrością informujemy, że dziś zmarł Krzysztof Jaślar współzałożyciel Kabaretu Tey, autor tekstów, reżyser" - podano w informacji zamieszczonej we wtorek w nocy w mediach społecznościowych Zenona Laskowika.

"Niestety, w związku ze stanem zdrowia Krzysztofa Jaślara musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy Kabaretu TEY do końca roku" - informowano przed kilkoma dniami.



Krzysztof Jaślar urodził się w Bytomiu. W 1966 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu, a następnie studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Był ojcem Filipa Jaślara, cenionego muzyka, absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i skrzypka w Grupie MoCarta.

Nie żyje Krzysztof Jaślar. Kiedy pogrzeb legendy kabaretu Tey?

Szczegóły ostatniej drogi Krzysztofa Jaślara podał Laskowik. Artysta kabaretowy poinformował, że jego przyjaciel spocznie 16 listopada (czwartek) na Cmentarzu Służewskim Nowym przy ul. Wałbrzyskiej. Pożegnanie rozpocznie się o godz. 13.00 w Dużej Sali Pożegnań Domu Pogrzebowego "Służew", ul. Fosa 19A w Warszawie.

Krzysztof Jaślar nie żyje. Kim był?

Na początku lat 70. Zenon Laskowik zaproponował mu założenie w Poznaniu zawodowego kabaretu "Tey". Pierwszy występ kabaretu odbył się 17 września 1971 r. w sali przy ulicy Masztalarskiej w Poznaniu. W 1973 r. kabaret został wyróżniony m.in. "Złotą Szpilką" oraz nagrodą Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

W 1974 r. Jaślar odszedł z kabaretu Tey ze względu na problemy z cenzurą oraz interwencjami Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Były cenzor Tomasz Strzyżewski w "Wielkiej księdze cenzury PRL w dokumentach" opublikował notkę informacyjną nr 16/74 Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z wytycznymi dla cenzorów: "Ze względu na szkodliwość polityczną utworów Krzysztofa Jaślara (jednego z autorów poznańskiego kabaretu Tey) nie należy dopuszczać do żadnych publikacji tego autora".



Jaślar rozpoczął pracę w redakcji rozrywki poznańskiego ośrodka telewizyjnego. Ukończył podyplomowe studia dziennikarskie. Od 1977 r. wraz z Zenonem Laskowikiem zrealizował programy dla telewizji: "Narodziny gwiazdy" (1977), "Śpiew, balet, piosenka" (1978), "S tyłu sklepu" (1980) i "Na granicy" (1980-1981).

Zdał egzamin na reżysera. Brał udział w realizacji spektakli teatralnych i imprez m.in. festiwali. W 1992 r. wydał książkę "Kabaret Tey 1971-1989 Teksty, wspomnienia, pomówienia". W 2002 r. na II Festiwalu Dobrego Humoru zdobył nagrodę dla programu rozrywkowego "Herbatka u Tadka".

