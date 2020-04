Nexion przed premierą debiutu

Islandzka grupa Nexion wyda w czerwcu pierwszą płytę.

Zespół Nexion szykuje debiutancki album /materiały prasowe

Album zatytułowany "Seven Oracles" zmiksował i poddał masteringowi irlandzki fachowiec Stephen Lockhart, który prowadzi na Islandii Studio Emissary.

Autorem okładki jest Hatrul vel Jose Gabriel Alegría Sabogal.

Debiutancki longplay black / deathmetalowców z Nexion ujrzy światło dzienne 20 czerwca nakładem włoskiej Avantgarde Music. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu oraz drogą elektroniczną.

Z premierowym utworem "The Spirit Of Black Breath" Nexion z płyty "Seven Oracles" możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Seven Oracles":

1. "Seven Oracles"

2. "Revelation Of Unbeing"

3. "Divine Wind And Holocaust Clouds"

4. "Sanctum Amentiae"

5. "Utterances Of Broken Throats"

6. "The Spirit Of Black Breath"

7. "The Last Messiah"