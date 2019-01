Netta i Gromee razem: Połączyła ich Eurowizja ("Bassa Sababa")

Krakowski DJ Gromee połączył siły z Nettą, pochodzącą z Izraela laureatką 63. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Netta szykuje nowy singel /Tristar Media /Getty Images

W mediach społecznościowych Gromee pochwalił się zdjęciem, które zrobił sobie z Nettą podczas Eurowizji 2018 w Lizbonie (producent reprezentował wtedy Polskę z przebojem "Light Me Up"). Już wówczas wywołało ono niemałe emocje.

Gdy reprezentantka Izraela wygrała konkurs, Gromee opublikował w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcie, gratulując autorce hitu "Toy". Na fotografii DJ ma na sobie garnitur i swój charakterystyczny kapelusz, zaś ekscentryczna artystka z Izraela w białej sukni i welonie wygląda niemal niczym panna młoda.

"Something new is coming" - napisał teraz Gromee. "Połączyliśmy siły z Nettą Barzilai" - dodał DJ na swoim facebookowym profilu.

Polak szykuje remiks nowego singla zwyciężczyni Eurowizji "Bassa Sababa".

Netta opublikowała krótki teaser, który jest najprawdopodobniej fragmentem teledysku.

26-letnia Neta Barzilai przeszła rok obowiązkowej służby wojskowej w Izraelskim Korpusie Morskim. Kariera wokalistki i kompozytorki ruszyła mocno do przodu po zgłoszeniu się do programu "HaKokhav HaBa" (talent show oparty na formacie francuskiego "Rising Star"). Wcześniej Netta śpiewała na weselach i w klubach oraz współpracowała ze zespołami Gaberband i The Experiment.

Netta w lutym 2018 roku została pierwszą zwyciężczynią talent show, co dało jej automatyczny awans do konkursu piosenki Eurowizji.

