Netherbird z albumem "Arete". Kiedy premiera?

Melodyjni black / deathmetalowcy ze szwedzkiej formacji Netherbird ujawnili szczegóły premiery szóstej płyty.

Zespół Netherbird niedługo opublikuje nowy album /Jens Ryden /materiały prasowe

Podobnie jak poprzedni album "Into The Vast Uncharted" z 2019 roku, tak i "Arete" nagrano w studiach Wing (wokal i perkusja) oraz Scarecrow (gitary i bas).

Produkcją (w tym także masteringiem) ponownie zajął się Sverker Widgren.

Autorem okładki nowego longplaya sztokholmskiego Netherbird jest mieszkający w Norwegii, francuski artysta Nihil.

Płyta "Arete" będzie mieć swą premierę 30 lipca pod banderą niemieckiej wytworni Eisenwald (CD, drogą elektroniczną).

Szósty album Netherbird promuje utwór "Towers Of The Night". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo NETHERBIRD - Towers of the Night (Official Lyric Video)

Oto program albumu "Arete":

1. "Âme Damnée"

2. "Towers Of The Night"

3. "Void Dancer"

4. "Infernal Vistas"

5. "Carnal Pentiment"

6. "Mystes"

7. "The Silence Of Provenance"

8. "Atrium Of The Storm".