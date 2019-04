neena o sile słabości. Zobacz teledysk "Liberate"

neena zaprezentowała kolejny teledysk promujący jej album "Flipside". Zobacz klip "Liberate".

neena zaprezentowała "Liberate" /Katarzyna Średnicka /materiały prasowe

"Liberate" jest trzecim singlem z płyty "Flipside", który neena - pochodząca z Warszawy wokalistka i autorka tekstów - wydała w zeszłym roku. Muzykę na płycie artystce pomógł stworzyć Bartosz Dziedzic.

Reklama

Czy wszyscy musimy być superbohaterami? Czy maski, które codziennie przywdziewamy czynią nas szczęśliwszymi? Dzisiejsze dążenie do sztucznej doskonałości przeraża mnie, nie pozwala ludziom choć przez chwilę zastanowić się nad sobą, prawdziwymi pragnieniami, doprowadza do skrajnych emocji, depresji i szaleństwa. Ten dyktat jest nie do zniesienia. Chciałabym myśleć, że zrzucenie maski jest bardzo uwalniającym doświadczeniem - właśnie to starałam się pokazać w teledysku do piosenki ‘Liberate’, która również o tym jest - o zagłuszonej sile dobra i piękna, którą nosimy głęboko w sobie, która, w co głęboko wierzę, może w każdym z nas dojść do głosu, jeśli z dala od zgiełku codzienności wsłuchamy się w siebie" - opisuje "Liberate".

Nina Karpińska, bo tak nazywa się neena, dała się poznać szerszej publiczności dzięki programowi "Must Be The Music", w którym pojawiła się w 2015 roku. "Jesteś cudna. Nie czuje się tych 15 lat, bo jest to bardzo dojrzałe, świetne" - chwaliła dziewczynę Kora.



Zobacz klip "Liberate":