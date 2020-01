Necrophiliac z nową płytą "No Living Man Is Innocent"

W połowie marca pierwszym od blisko trzech dekad albumem przypomną o sobie deathmetalowcy z hiszpańskiej formacji Necrophiliac.

Necrophiliac szykuje nowy album

"No Living Man Is Innocent", następcę wydanego w 1992 roku debiutu "Chaopula - Citadel Of Mirrors", stworzyło czterech oryginalnych członków andaluzyjskiej grupy, czyli Bongo (wokal), Ery (gitara), Miguel (gitara) i Sweick (perkusja), plus nowy muzyk Ramón (bas).

Sesja nagraniowa odbyła się w studiu Wandering, gdzie za konsoletą zasiadł Jesus "Punti" Montilla. Za mastering odpowiada Szwed Dan Swanö i jego studio Unisound.



Autorem okładki jest rosyjski artysta Artem Grigoryev.



Drugą płytę Necrophiliac wyda hiszpańska Xtreem Records. Premierę zaplanowano na 12 marca.



Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z "Kill All, Burn All, Loot All", premierowym utworem z nowego longplaya Hiszpanów:

Wideo NECROPHILIAC - Kill All, Burn All, Loot All [2020]

Oto lista kompozycji albumu "No Living Man is Innocent":

1. "Piper Leading Innocents"

2. "Hunting Humans"

3. "Magma Of Flesh (Beasts Of The Earth)"

4. "When Mother Ate Son"

5. "Horseaters"

6. "Inhabitants Of The Red Forest"

7. "Kill All, Burn All, Loot All"

8. "GodBundy"

9. "No Living Man Is Innocent".