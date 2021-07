Necronautical przed premierą albumu "Slain In The Spirit"

"Slain In The Spirit", czwarty album kwartetu z Manchesteru, zarejestrowano w walijskim studiu Foel pod okiem Chrisa Fieldinga, grającego na basie wokalisty liverpoolskiej grupy Conan.

Na nowym longplayu Necronautical wystąpiła gościnnie sopranistka Victoria Harley. Autorem okładki jest francuski artysta David Thiérrée.

Czwarty album Anglików będzie mieć swą premierę 20 sierpnia w barwach rodzimej Candlelight Records (CD, na winylu). W wersji CD materiał wzbogaci przeróbka "Disciple" Slayera.

Z nowym wideoklipem "Necropsychonautics" Necronautical możecie się zapoznać poniżej:

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec maja teledysk "Hypnagogia":

Na płycie "Slain In The Spirit" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Ritual & Recursion"

2. "Occult Ecstatic Indoctrination"

3. "Slain In The Spirit"

4. "Hypnagogia"

5. "Pure Consciousness Event"

6. "Necropsychonautics"

7. "Contorting In Perpetuity"

8. "Death Magick Triumphant"

9. "Disciple" (przeróbka Slayera).