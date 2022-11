Necrodeath i spirala przemocy jak w "Mechanicznej pomarańczy" (nowa płyta "Singin' In The Pain")

"Singin' In The Pain", 13. płyta black / thrashowego Necrodeath z Genui, którego początki sięgają połowy lat 80., to album konceptualny oparty na kultowym filmie "Mechaniczna pomarańcza" z 1971 roku w reżyserii Stanleya Kubricka; obraz ten był ekranizacją słynnej powieści Anthony'ego Burgessa o tym samym tytule.

"To black / thrashowa podróż w jedną stronę przez nieśmiertelność i przemoc, oraz daremna próba odkupienia i powrotu do normalności" - czytamy o nowym dokonaniu Włochów. Narratorem spinającym wszystkie dziewięć utworów jest występujący gościnnie Anglik Tony "Demolition Man" Dolan, były wokalistka Venom, a obecnie frontman Venom Inc., oraz - w samym finale - Eric Forrest z E-Force, niegdysiejszym członek kanadyjskiego Voivod.

Nowy album Necrodeath ujrzy światło dzienne 28 listopada w barwach rzymskiej Time To Kill Records (CD, na winylu i kasecie).

Teledysk do premierowego utworu "Oomny-Ones" Necrodeath możecie zobaczyć poniżej:

Clip Necrodeath Oomny Ones

Oto lista kompozycji albumu "Singin' In The Pain":

1. "Gang Fight"

2. "Transformer Treatment"

3. "The Sweet Up And Down"

4. "Redemperdition"

5. "Delicious Milk Plus"

6. "655321"

7. "The (In)sane Ultraviolence"

8. "Oomny-Ones"

9. "Anti-Hero".