Natalie Imbruglia szykuje nową płytę. Zobacz teledysk "Build It Better"

"Firebird" będzie pierwszym od sześciu lat albumem Natalii Imbruglii. Wokalistka zaprezentowała również pierwszy singel promujący wydawnictwo.

Natalie Imbruglia kończy pracę nad nową płytą /John Phillips /Getty Images

Płyta "Firebird" będzie pierwszym albumem wydanym we współpracy z wytwórnią Sony. Wokalistka kontrakt z firmą podpisała już dwa lata temu. Następnie jednak skupiła się na życiu prywatnym, w październiku 2019 roku na świat przyszedł jej syn Max Valentine.

Do nowego projektu Imbruglia zaprosiła Alberta Hammonda Jr. z The Strokes. Ponadto do tworzenia albumu zaproszono cenionych tekściarzy i producentów: Romeo Stodarta, KT Tunstall, Ega White'a (Adele, Dua Lipa), Luke'a Fittona (Little Mix), Fionę Bevan (Ed Sheran) i Rachel Furner (Jason Derulo).

Imbruglia prace nad nowym albumem określiła jako "głębokie i satysfakcjonujące doświadczenie". Poniżej możecie zobaczyć teledysk do pierwszego singla promującego płytę:



"Po przejściu przez długi okres tego, co w zasadzie było blokadą pisarską, czasami trudno było mi wyobrazić sobie dotarcie do tego miejsca" - wyznała.

Artystka przyznała, że płyta zaczęła powstawać jeszcze przed pandemią. Jej pierwsze fragmenty powstawały w Londynie i Nashville. Premiera krążka zaplanowana jest na 24 września.

Natalie Imbruglia kończy 45 lat. To gwiazda jednej piosenki? 1 / 11 Podobnie jak Kylie Minogue Australijka rozpoczęła karierę w serialu "Sąsiedzi". Na szklanym ekranie pojawiła się w 1992 roku. Źródło: Getty Images Autor: Tony Harris - PA Images udostępnij

Kim jest Natalie Imbruglia?

Natalie Imbruglia swoją karierę zaczęła dzięki coverowi - singel "Torn" z 1997 roku to nowa wersja utworu grupy Ednaswap nagrana dwa lata wcześniej. Numer podbił listy przebojów na każdej szerokości geograficznej, a największą popularnością cieszył się w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Australii.

Debiutancki album Natalie "Left of the Middle" (1997 rok, sprawdź!) rozszedł się w siedmiu milionach egzemplarzy.

Kolejne albumy - "White Lilies Island" (2001) i "Counting Down the Days" (2005) - nie odniosły już tak spektakularnego sukcesu, chociaż ich sprzedaż utrzymała się na wysokim poziomie.

Czwarta płyta, "Come to Life" z 2009 roku, nie dorównała poprzednikom. W Australii i kilku europejskich krajach płyta sprzedawała się tak źle, że anulowano jej brytyjską premierę. Tam album piosenkarki, która miała jeden z największych przebojów na Wyspach, w ogóle nie trafił na półki sklepowe.

Po płytowej wpadce Imbruglia zawiesiła działalność muzyczną i zajęła się aktorstwem. Pojawiła się też jako jurorka w australijskiej edycji "X Factor".

