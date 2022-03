W trakcie ośmiu lat obecności na polskiej scenie Natalia Nykiel wypracowała sobie status jednej z najbardziej szanowanych i rozpoznawalnych polskich artystek nie tylko za sprawą swojej twórczości i radiowych hitów, ale także konsekwentnego wizerunku.

Płyta "Regnum" to najbardziej osobisty krążek w karierze Natalii. Powstawał w trudnym czasie - kiedy zostaliśmy zmuszeni do odcięcia się od świata, stając pod przymusem konfrontacji z samymi sobą. Uniwersum "Regnum" to świadoma i dojrzała kreacja, jednocześnie zawierająca się w trendzie dark romantic, ale opowiadająca także własną, nową historię. To podróż przez fantastyczną dystopię - niezrozumiałą, ale wciągającą i elektryzującą.

Clip Natalia Nykiel P.R.I.D.E.

Natalia Nykiel: "Władimir Putin jest bardzo inteligentnym człowiekiem"

Ostatnio wokalistka gościła w programie Kuby Wojewódzkiego, obok Karoliny Korwin-Piotrowskiej.

Rozmowa zeszła na tematy polityczne, a piosenkarka uznała, że politycy są inteligentnymi ludźmi, bo muszą umieć szybko podejmować decyzje.

"Jeśli ktoś się dostaje do polityki, to trochę ma szare komórki" - powiedziała wokalistka.

Zaraz później dodała, że nie głosowała na Andrzeja Dudę, ale według niej "Władimir Putin też jest bardzo inteligentnym człowiekiem przy całym tym szaleństwie".

Wojewódzki i Karolina Korwin-Piotrowska byli zaskoczeni tą wypowiedzią, więc Natalia Nykiel wyjaśniła, że absolutnie nie popiera działań Putina.

"Ale, żeby nie było, ja nie sympatyzuję z Putinem. Żeby to tak nie wybrzmiało" - sprostowała.

"Nie ma krztyny geniuszu w obłędzie" - skończył temat Kuba Wojewódzki.

