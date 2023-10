Natalia Kukulska pokazała najmłodszą córkę. Podobna do mamy?

Natalia Kukulska i perkusista Michał Dąbrówka mają trójkę dzieci: syna Jana (ur. 2000) i dwie córki: Annę (ur. 2005) i Laurę (2017).

Starsza córka, Ania, od najmłodszych lat kształciła się muzycznie, m.in. w Warsztatowej Akademii Musicalowej, gdzie uczniowie poznają tajniki nie tylko emisji głosu, ale i tańca oraz aktorstwa. W 2017 roku w sieci pojawiło się nagranie, na którym nastolatka śpiewa "Żywioły", w 2020 roku nagrała także piosenkę "Przygotujmy lepszy świat" .



We wrześniu dziewczyna wyjechała na studia do Wielkiej Brytanii. "W drodze po marzenia... London is calling! Powodzenia, córeczko! Hasła musicalu Moulin Rouge - beauty, truth, freedom i love - czy może być lepsze przesłanie?" - pisała wtedy Natalia Kukulska.

Jan poszedł w ślady swojego ojca - gra na instrumentach perkusyjnych. Kukulska z synem współpracowali m.in. przy płycie "Czułe struny", na której znajdują się wybrane dzieła Fryderyka Chopina opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty.



Teraz wokalistka podzieliła się z fanami zdjęciem z najmłodszą córką - 6-letnią Laurą. "Jestem trochę 'jesieniarą', ale gdyby tak ta chwila ze zdjęcia z przedwczoraj mogła trwać dłużej... Życzę pięknej jesieni przesyłając resztki lata" - napisała Kukulska. "Piękna fotka, super rodzinka", "Nie widać po was, że jesteście rodzicami dorosłych dzieci", "Cudowna rodzinka" - komplementują fani.