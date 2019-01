Natalia Janoszek zaśpiewała na weselu w Indiach

Mająca za sobą debiut wokalny podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem aktorka Natalia Janoszek zaśpiewała przed ponad tysięczną publicznością na ślubie w Indiach.

Drogę do kariery w show-biznesie otworzyły Natalii Janoszek sukcesy w polskich i zagranicznych konkursach piękności. W 2012 r. zdobyła tytuł Supermodel Poland i jako nasza reprezentantka wzięła udział w konkursie Supermodel International, zdobywając nagrodę specjalną w Tajlandii.



Dość szybko upomniał się o nią także świat filmu - Polka zaczęła pracę w Indiach (ma na koncie główne role w "Dreamz" i "Flame"), a potem w Hollywood. Jej marzeniem była jednak scena muzyczna - już we wczesnym dzieciństwie była członkinią lokalnego zespołu pieśni i tańca, z którym koncertowała nie tylko w kraju, lecz także na świecie.

"W końcu się spełnia moje marzenie. Od dziecka powtarzałam mamie, że chce być piosenkarką. Mimo że miałam problem z wymawianiem literki r. Ale się udało" - mówiła Natalia Janoszek agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

"Jest to ciekawy debiut, od razu na głęboką wodę. Przede wszystkim nastawiam się na dobry show i to chciałabym dać widzom tej nocy, bo jest to sylwester, więc myślę, że będzie bardzo widowiskowo" - dodała.

Jako wokalistka zadebiutowała podczas imprezy sylwestrowej TVP w Zakopanem. Wraz z grupą Komodo wykonała wówczas nową wersję "Rhythm Is a Dancer" zespołu Snap (posłuchaj utworu!), jednego z tanecznych przebojów lat 90. XX wieku.

Teraz Natalia Janoszek może się pochwalić kolejnym występem w roli wokalistki - zaśpiewała podczas ślubu rodziny Jaipuria z Delhi.

"Tancerze, specjalna oprawa i przyjęcie, jakie zgotowali jej goście wesela, potwierdzają rosnącą pozycję Polki w bollywoodzkim show-biznesie" - czytamy.

Janoszek pochwaliła się też, że drugi rok z rzędu została nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki zagranicznej na Festiwalu Filmowym JIFF.