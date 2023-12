"Last Christmas" to jeden z największych przebojów grupy Wham!. Nagranie miało premierę 3 grudnia 1984 r.

Po blisko 40 latach od premiery nagranie wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Zimowy teledysk ma obecnie ponad 857 milionów odsłon.

Piosenka niemal od zawsze kojarzy się z okresem Bożego Narodzenia, choć tekst opowiada historię odrzuconego miłosnego uczucia. W klipie obok muzyków brytyjskiego duetu (George Michael i Andrew Ridgeley) główną rolę zagrała 28-letnia wówczas modelka Kathy Hill.

Co działo się na planie teledysku "Last Christmas"?

Scenariusz teledysku przedstawia podróż kolejką linową do domku w alpejskim kurorcie narciarskim. Poza głównymi bohaterami wystąpili również przyjaciele muzyków, w tym m.in. wspierające Wham! w chórkach Pepsi & Shirlie oraz basista grupy Spandau Ballet Martin Kemp, przyszły mąż Shirlie Holliman, która wcześniej spotykała się z Andrew Ridgeleyem.



Hill od nastoletnich lat prowadzi karierę modelki, jednak klip do "Last Christmas" to jedyny teledysk, w którym zagrała.



"To było bardzo zabawne i bardzo naturalne. To nie było ustawiane - po prostu grupa przyjaciół dobrze się bawiła. W tym tkwi magia" - wspominała Kathy Hill po latach, dodając, że podczas słynnej sceny przy stole wszyscy (poza George'em Michaelem), byli nietrzeźwi.

W opublikowanym nagraniu zza kulis można zobaczyć, jak wyglądała praca na planie teledysku - pojawiły się tu sceny, które ostatecznie nie znalazły się w klipie.