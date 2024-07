Zespół Chumbawamba powstał w 1982 roku. Grupa miała na koncie kilkanaście albumów, a poza słynnym "Tubthumping" muzycy nagrali takie single, jak "Amnesia", "Enough Is Enough" czy "Top of the World (Ole, Ole, Ole)". Oryginalny skład projektu tworzyli: Dunstan Bruce, Lou Watts, Danbert Nobacon, Boff Whalley, Alice Nutter oraz Harry Hamer.

Członkowie Chumbawamby znani byli z lewicowych przekonań i antykomercyjnego podejścia do kariery. Zespół m.in. odrzucił ofertę koncernu Nike, który za możliwość wykorzystania w reklamie "Tubthumping" chciał zapłacić grupie 1,5 mln funtów. "Podjęcie tej decyzji zajęło nam jakieś 30 sekund" - komentowali.

Wielki hit stadionów, który przyszedł przypadkiem

"To nigdy nie było planem. Nazwałbym to szczęśliwym wypadkiem" - komentował Dunstan Bruce sukces piosenki "Tubthumping". Singel promował album "Tubthumper", który był debiutem punkowców w dużej wytwórni. I okazało się, że został też gigantycznym hitem końca lat 90.

W Wielkiej Brytanii numer dotarł do drugiego miejsca listy UK Singles, a w pierwszej dziesiątce utrzymywał się przez 11 tygodni. W Stanach Zjednoczonych piosenka dotarła do numeru sześć listy Billboard Hot 100. Piosenka podbijała też Australię oraz kraje Europy. W samej Wielkiej Brytanii singel rozszedł się w nakładzie ponad 1,2 miliona kopii, co dało mu status podwójnej platyny. Utwór stał się też gigantycznym stadionowym hitem, a nawet trafił na ścieżkę dźwiękową do gry "Fifa World Cup 98".

Grupa przez kolejną dekadę nie zbliżyła się do swojego największego sukcesu. Wątpliwości przez wiele lat budził natomiast sam przekaz piosenki.

Muzycy Chumbawumby od lat przypominali, że dość otwarcie przemycali swoje poglądy do piosenek. Tak też było w przypadku ich największego hitu. "Tubthumping" to piosenka polityczna, a dokładniej piosenka o głośnym i niekoniecznie kulturalnym protestowaniu oraz piciu alkoholu. "To utwór o nas, o naszej klasie i zespole" - zdradzał Bruce.

W 2024 roku muzycy musieli przypomnieć przekaz utworu przedstawicielom nowozelandzkiej prawicy, która wykorzystała piosenkę w kampanii wyborczej. "Chcę żeby to było jasne. Numer został napisany, aby uczcić odporność i wytrwałość klasy robotniczej, która nie przestaje walczyć. Nie ma nic wspólnego z zamożnymi politykami o ekstremistycznych poglądach. Prawica nie ma żadnych dobrych piosenek, więc musi podkradać nasze" - mówił lider nieistniejącego już zespołu.



Chumbawamba - Tubthumping (Original Video)

Definitywny koniec

Grupa ostateczne zakończenie działalności ogłosiła w 2012 roku.

"Zatem to już wszystko, to koniec bez płaczu i fajerwerków. Trzydzieści lat pomysłów i melodii, niekończących się spotkań i tras koncertowych po Europie, notek prasowych i śpiewanych przez wszystkich refrenów" - ogłosili. "Wystąpimy na pożegnalnych koncertach, a później zawiesimy nasze gitary, trąbki i grzechotki na kołkach" - informowali.

"Zastrzegamy sobie możliwość reaktywacji pod nazwą Chumbawamba, ale wtedy zajmowalibyśmy się czymś zupełnie innym, niż granie tras koncertowych i wydawanie płyt co 2-3 lata. Ale szczerze mówiąc, to mało prawdopodobne" - oświadczyli w tamtym czasie muzycy.

Grupa - zgodnie z tym, co zapowiedziała - nie wróciła już do koncertowania. Twarz formacji, wokalista Dunstan Bruce, którego miliony ludzi kojarzą z teledysku, zajął się niezależną produkcją filmową w firmie Dandy Films. W 2012 roku powstał też nowy zespół Bruce'a Interrobang?!, który stworzył razem z Harrym Hamerem. Lider składu jest obecnie aktywistą, a co jakiś czas z innymi członkami zespołu pojawia się w telewizji, aby opowiedzieć o nieoczekiwanym sukcesie ich starego przeboju.

Dunstan Bruce z Chumbawumby Finnbarr Webster Getty Images