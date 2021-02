Na jaką emeryturę może liczyć Zenon Martyniuk? Król disco polo zdradził, ile płaci składki

Temat emerytur gwiazd wraca do mediów co jakiś czas. Zapytany o nią Zenon Martyniuk przyznał, że nie obawia się o jej wysokość, gdyż co miesiąc odprowadza odpowiednio dużą składkę.

Reklama

Zenon Martyniuk nie obawia się niskiej emerytury /Tricolors /East News

Od lat emerytury polskich gwiazd wzbudzają ogromne dyskusje. Mimo wyższych zarobków, artyści najczęściej w przeszłości płacili dużo niższe składki do ZUS-u. Efektem są niskie emerytury, o których media informują co jakiś czas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk: Lubię rockowe brzmienie typu Scorpions, Deep Purple czy Metallica Newseria Lifestyle

Reklama

W ostatnim czasie informowano m.in. o niskich emeryturach: Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Ryszarda Rynkowskiego oraz Maryli Rodowicz.

Przy tej okazji dziennikarze zdecydowali się o tę kwestię Zenona Martyniuka.

"Nie dostaję żadnych pisemek. Tak naprawdę nie interesowałem się tym. Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości czterech tys. zł, ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjdzie na to czas" - powiedział Wirtualnej Polsce król disco polo.

Jak obliczył "Super Express" Zenek Martyniuk w związku z regularnymi składkami może liczyć na pięć tys. złotych emerytury. "Biorąc pod uwagę systematyczną waloryzację rent i emerytur pula ta może być jeszcze wyższa" - czytamy w tabloidzie.