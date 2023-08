Postać Franka Ferrera jest dobrze znana wielu fanom rocka. Jest to ceniony perkusista, który w przeszłości grał w takich zespołach, jak Psychodelic Furs, Honky Toast, Pissner, The Compulsions, The Beautiful czy Love Spit Love. Od 2006 r. Gra dla zespołu Guns N' Roses i zastąpił tym samym Bryana Mantiego.

Perkusista Frank Ferrer w 2022 roku poślubił polską modelkę i wokalistkę - Magdę "Dziun" Ciećkę znaną ze współpracy z m.in. Indios Bravos i Piotrem Banachem (była jego partnerką życiową), Pudelsami i DJ-em 600V. Prywatnie była związana także z raperem Tede i Tomaszem Karolakiem.

Historia miłości Magdy Dziun i perkusisty Guns N' Roses

Obecnie Polka mieszka w Los Angeles. To właśnie tam poznał ją perkusista Guns N' Roses. Para zaczęła się spotykać dzięki wspólnemu znajomemu. W 2022 roku muzyk i modelka wzięli ślub. Ferrer często bywa gościem swoich teściów, którzy mieszkają w naszym kraju.

Zwiedzanie Polski i odwiedziny teściów to nie wszystkie powody, dla których muzyk odwiedził Polskę.

Ferrer udał się tutaj do kliniki dentystycznej Wojciecha Kołosowskiego, który jest stomatologiem posiadającym dwudziestoletnie doświadczenie w branży. Specjalizuje się on w najtrudniejszych przypadkach klinicznych i pomagał już wielu sławom z kina i telewizji. Perkusista poddał się zabiegowi implantologicznemu i czekają go jeszcze kolejne etapy leczenia.

