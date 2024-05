Luna ujawniła występ na TikToku, a Roxie Węgiel oceniła. Nie ma wątpliwości

Fani w Polsce i poza jej granicami z niecierpliwością czekają na występ Luny na Eurowizji w Malmö.

Piosenka "The Tower" w pełnej odsłonie telewizyjnej pojawi się już niebawem, ale póki co fragmenty oficjalnej próby mogliśmy już zobaczyć na mediach społecznościowych Luny. Jak się okazuje, jednym z widzów była inna rodzima gwiazdka, Roksana Węgiel.



Zdjęcie Eurowizja 2024: Luna / Jacek Kurnikowski / AKPA

Węgiel krótko skomentowała występ Luny. Nie ma złudzeń

Wideo z próby do "The Tower" zyskało dużą popularność na TikToku. Wśród milionowej widowni zasiadła też Roksana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior w 2018 roku, która niedługo później podzieliła się swoimi wrażeniami z nagrania: "Widziałam urywki na TikToku i wygląda to świetnie, bardzo trzymam za nią kciuki".

Węgiel uczuliła też Lunę na to, że ważne jest, aby nie dała się rozproszyć przez ogólny tumult i liczne bodźce towarzyszące eurowizyjnej scenie.

Wygląda jednak na to, że Luna, będąc doświadczoną artystką z muzycznym wykształceniem, dobrze rozumie wyzwania, które niesie ze sobą udział w tak prestiżowym wydarzeniu.

W nadchodzącym tygodniu rozpocznie się 68. Konkurs Piosenki Eurowizji w Malmö, gdzie Luna, polska zwyciężczyni preselekcji TVP, będzie walczyć o wysokie miejsce. Artystka wystąpi w pierwszym półfinale, który zaplanowano na 7 maja 2024 roku. Wszyscy z niecierpliwością zadają sobie pytanie, czy jej utwór "The Tower" zawojuje europejską publiczność i jury.