O tym, co tak naprawdę tam się stało, donosi informator "Variety". "On powiedział: 'Miło cię poznać'. Na co ona odparła: 'Nie, nie, nie, to się nie liczy. Musimy się spotkać we właściwy sposób'" - cytuje wymianę zdań anonimowy obserwator.

MTV VMA 2023: Shakira z synami i inni. Gwiazdy na ściance 1 / 20 Shakira pojawiła się ze swoimi synami: Sashą Piqué i Milanem Piqué Źródło: Getty Images Autor: Dia Dipasupil/FilmMagic

Wiralowego nagrania nie skomentowała żadna z gwiazd pokazanych na wideo. Dodajmy, że Megan Thee Stallion podczas gali wystąpiła w duecie z Cardi B w najnowszym przeboju "Bongos" .