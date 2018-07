MSWiA: Pol'And'Rock Festival z zakazem noszenia broni

W dniach 30 lipca - 8 sierpnia na terenie gminy Kostrzyn nad Odrą i sołectwa Dąbroszyn w gminie Witnica (woj. lubuskie) obowiązywał będzie czasowy zakaz noszenia broni. MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w związku z odbywającym się w Kostrzynie Pol'And'Rock Festival (wcześniej odbywający się pod nazwą Przystanek Woodstock).

Policja na Przystanku Woodstock 2017 /Aleksiej Witwicki / Agencja FORUM

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Reklama

Wcześniej informowaliśmy, że policja po raz trzeci z rzędu podjęła decyzję, by nadać imprezie status podwyższonego ryzyka.

Na wniosek policji resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt rozporządzenia, które zabrania noszenia broni w gminie Kostrzyn nad Odrą oraz w gminie Witnica w Lubuskiem na czas festiwalu.

Uzasadniając zakaz napisano, że chodzi o względy bezpieczeństwa podczas imprezy, na którą przyjeżdża kilkaset tysięcy osób. Taki zakaz - według MSWiA - zapobiegnie dostaniu się posiadanej legalnie broni w ręce osób nieuprawnionych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przystanek Woodstock 2017: Zaostrzone środki bezpieczeństwa INTERIA.PL

"Festiwal nigdy - podkreślamy to bardzo wyraźnie i dobitnie - nigdy nie był źródłem jakichkolwiek niepokojów czy powodem do wzmożonej pracy policji. Skąd nagle w Pana opinii sformułowania takie jak m.in: 'policja przewiduje zamachy o charakterze terrorystycznym', 'panikę wywołaną fałszywym alarmem', 'bójki, pobicia, uszkodzenia ciała', 'przestępstwa rozbójnicze, narkotykowe, a w tym zatrucia i zgony', 'naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi czy przestępstwa na tle seksualnym'. Rok temu, kiedy już nie zgadzaliśmy się z opinią o podwyższonym ryzyku, zdawaliśmy sobie sprawę, że zapadła ona 400 km od miejsca wydarzeń. Mało tego! Instytucje, które także ostatecznie mają wpływ na kształt opinii potrafiły wydawać komunikaty, które były niespójne i wręcz nie miały pokrycia w faktach!" - denerwował się Jurek Owsiak po decyzji policji o nadaniu statusu imprezy podwyższonego ryzyka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Dobies o likwidacji barierek na Przystanku Woodstock INTERIA.PL

Przystanek Woodstock 2017 wzmocniony 1 9 3 sierpnia startuje 23. Przystanek Woodstock, największy polski festiwal muzyczny Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 9

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017 INTERIA.PL

Wideo Przystanek Woodstock 2017 zakończony (TVN24/x-news)

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal, Dorota Wellman, Anja Rubik). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Wideo Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock: Chamówa, foch i pyskowanie do niczego nie prowadzą (TVN24/x-news)

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.