Mörk Gryning: Nowa płyta "Hinsides Vrede"

W październiku pierwszym od 15 lat albumem przypomną o sobie melodyjni blackmetalowcy ze szwedzkiej formacji Mörk Gryning.

Mörk Gryning niedługo opublikuje płytę "Hinsides Vrede" /materiały prasowe

Płyta "Hinsides Vrede" powstała w studiu Wing pod okiem Sverkera Widgrena.

"Z dumą informujemy, że nowy album jest w końcu gotowy. Trochę to trwało, ale apetyt wciąż ten sam.

Ta muzyka to sedno tego, czym jesteśmy, jest brutalna i melodyjna, mroczna, a zarazem euforyczna" - napisali Szwedzi.

Szósty longplay sztokholmskiej grupy będzie mieć swą premierę 23 października pod banderą francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Z zapowiedzią powrotnego albumu Mörk Gryning możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Hinsides Vrede":

1. "The Depths Of Chinnereth"

2. "Fältherren"

3. "Existence In A Dream"

4. "Infernal"

5. "A Glimpse Of The Sky"

6. "Hinsides"

7. "The Night"

8. "Sleeping In The Embers"

9. "For Those Departed"

10. "Without Crown"

11. "Black Spirit"

12. "On The Elysian Fields".