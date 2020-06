Mordhell: posłuchaj nowego albumu

W sieci można się już zapoznać z całością pierwszej od wielu lat płyty poznańskiego Mordhell.

Zespół Mordhell nagrał nową płytę /materiały prasowe

"Graveyard Fuck" to pierwszy od 2011 roku album plugawych blackmetalowców z Poznania, którego sprzedaż ruszy od soboty, 6 czerwca. Pagan Records przygotowała wersję CD oraz winyl.

Reklama

Na trzecim longplayu poznańskiej hordy usłyszymy nowego wokalistę Grimmessiah, który dołączył do składu w 2019 roku, kiedy to pojawił się na splicie "Under The White Flame" z udziałem Mordhell, Occultum, Dagorath i Czorta.

Fani Mordhell z pewnością nie poczują się zawiedzeni, poznaniacy nie zrezygnowali bowiem z tego, z czego byli dotąd znani, czyli urzekająco prymitywnego brzmieniowo black metalu o wręcz punkowym powabie, budzącego bliskie skojarzenia z m.in. norweskim Carpathian Forest.

Albumu "Graveyard Fuck" Mordhell możecie posłuchać poniżej:

Wideo MORDHELL - Graveyard Fuck [ALBUM STREAM]

Oto lista utworów płyty "Graveyard Fuck":

1. "Mandatory Killing"

2. "Nekrodesekration"

3. "Cum Dumpster"

4. "Plastic Scum"

5. "Rotten Cunt Adoration"

6. "Burned To The Ground"

7. "Headless Dreams"

8. "Last Punishment"

9. "Splitted Skull Confessions"

10. "Fed To Pigs"

11. "Toothless Bitch"

12. "Cursed To Walk This Earth"

13. "Morbid Orgy"