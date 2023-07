Kim był Monte Cazazza?

Monte Cazazza to urodzony w San Francisco artysta, kompozytor oraz jeden z pierwszych twórców muzyki industrialnej. Nie ukończył California College for Arts And Crafts, po tym, jak w ramach swojego pierwszego zadania rzeźbiarskiego stworzył cementowy wodospad, doprowadzając do zniszczeć na klatce schodowej szkoły.

Reklama

Cazazza w trakcie swojej kariery wydał osiem solowych albumów studyjnych, był jednym z pierwszych artystów działających w wytwórni Industrial Records, która powstała w latach 70.. To on wymyślił pojęcie gatunek "industrial" jako określenie hałaśliwej, głośnej, eksperymentalnej muzyki.

W kolejnych latach twórca współpracował m.in. z actrix, Chaos of the Night, The Atom Smashers, The Love Force oraz Esperik Glare. Razem z grupą PsychicTV nagrał dziewięć płyt.



Wideo Monte Cazazza - Kick That Habit Man