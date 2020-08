Monika Borys kończy 55 lat. Dlaczego gwiazda przeboju "Co ty królu złoty" zniknęła?

Dla wielu pozostanie gwiazdą jednego przeboju "Co ty królu złoty", dla innych - drugą żoną Jarosława Kukulskiego. Co dziś się dzieje z zapomnianą Moniką Borys?

Monika Borys w 2003 r. /Alina Gajdamowicz/Studio69 / Agencja FORUM

"To była stylistyka tamtych czasów. Czasem, jak patrzę na moją fryzurę z tamtych lat, ogarnia mnie żałość. Nie miałam wtedy sztabu stylistów i fryzjerów, więc musiałam radzić sobie sama" - mówiła Monika Borys o swoim wizerunku z przełomu lat 80. i 90.

Jako 20-latka zadebiutowała na scenie w widowisku "Kołobrzeska Legenda" na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w 1985 r.

Na tej imprezie pojawiała się też w późniejszych latach, często z piosenkami autorstwa Ryszarda Poznakowskiego, muzyka znanego z grupy Trubadurzy.

Pod koniec lat 80. popularność zdobyły wykonywane przez nią utwory "Nie masz prawa", "Bohater roku", "Ściana i groch" i "Słodka lady".

Status największego przeboju do dziś kojarzonego z jej nazwiskiem zdobyła piosenka "Co ty królu złoty", dzięki której otrzymała nagrodę publiczności podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1989 r.

"Nigdy nie czułam się ikoną, czy gwiazdą. Te tytuły zostawiam dla innych. To był bardzo fajny czas, bo nie było tylu niezdrowych układów, w które człowiek był uwikłany. Jeśli muzyka podobała się słuchaczom, to po prostu była grana wszędzie. A teraz? Z tego co mi wiadomo, żeby być granym w radio, najpierw trzeba za to zapłacić" - opowiadała po latach w jednym z nielicznych wywiadów udzielonych Onetowi.

W drugiej połowie lat 80. na fali popularności zagrała w filmach "Chrześniak" i "Ojcowizna" oraz dwóch odcinkach serialu "07 zgłoś mnie".

Zdjęcie Monika Borys w filmie "Ojcowizna" / INPLUS / East News

Wspomniany Ryszard Poznakowski poznał Monikę Borys z Jarosławem Kukulskim, późniejszym jej mężem i głównym kompozytorem, który wcześniej był żonaty z Anną Jantar, tragicznie zmarłą w katastrofie lotniczej w 1980 r. gwiazdą polskiej piosenki.

W 1989 r. na świat przyszedł jedyny syn Borys i Kukulskiego - Piotr Kukulski, znany później jako początkujący raper o pseudonimie Pikej.

Zdjęcie Monika Borys z synem Piotrem Kukulskim w 2012 r. / Maciej Biedrzycki / Agencja FORUM

Po urodzeniu dziecka Monika wróciła na scenę w Teatrze Syrena, nagrywając także kolejne piosenki "Bóg stworzył dla mnie świat", "Sexy bądź" oraz "Za każdy błąd". Po wydaniu płyt z kolędami i piosenkami o bajkach skupiła się na opiece nad chorym mężem. Małżeństwo z Kukulskim zakończyło się rozwodem w 2003 r.

Ostatnie wydawnictwo Moniki Borys to minialbum "Co ty królu złoty" z 2008 r. zawierający sześć utworów, w tym tytułowy remiks przeboju sprzed lat, który odświeżył DJ Adamus.

"Plotki i kłamstwa zaczęły powoli, ale skutecznie niszczyć moje życie, karierę i spokój. Wiele osób przeszkadzało mi w powrocie. I to takich, po których bym się tego nie spodziewała" - mówiła wokalistka, która całkiem zniknęła ze sceny.